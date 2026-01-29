¿Pagar a medias o invitar en una primera cita? María José Gómez y Verdú explica en vídeo qué dice el protocolo

La experta en protocolo de Zapeando, María José Gómez y Verdú, da las claves para comportarse apropiadamente en una primera cita. En este vídeo, explica qué hay que hacer en el momento de pagar la cena.

María José Gómez y Verdú da algunos consejos de protocolo sobre cómo debemos comportarnos en una primera cita y cuáles son los errores más comunes.

En el vídeo sobre estas líneas, la experta en protocolo explica cómo hay que afrontar el momento en el que toca pagar la cuenta: ¿hay que invitar o pagar a medias?

María José asegura rotunda que "la situación es sencilla: quien invita, paga". De este modo, la factura quedaría a cargo de la persona que ha dicho "¿quieres venir conmigo a cenar?".

Sin embargo, si antes de la cena los dos acuerdan pagar a medias, no habría ningún problema en proceder de esa manera. En el caso del que paga con tickets restaurante, María José lo tiene claro: "No tiene futuro, déjalo escapar".

