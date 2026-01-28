La actriz Susan Sarandon, Goya Internacional 2026

Los detalles La Academia ha destacado su "filmografía extraordinaria", con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que "forman parte de la cultura popular".

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional en la 40ª gala de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona. La Academia ha elogiado su "filmografía extraordinaria" y su "valiente compromiso político y social". En cuanto a las nominaciones, 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sirât', que no obtuvo premios en los Globos de Oro, lideran con 13 y 11 nominaciones, respectivamente. Otras películas destacadas son 'Maspalomas', 'Sorda', 'El cautivo', 'Los tigres', 'Romería' y 'Ciudad sin sueño'. La gala será presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

La Academia ha destacado su "filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social. Es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood admirado por amantes del cine de todo el mundo".

Susan Sarandon (Nueva York, 1946) es nombre "crucial" del Hollywood contemporáneo, ha reseñado la Academia en un comunicado, pues representa la "combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político".

La protagonista de títulos como 'Thelma y Louise', 'El cliente', 'Las Brujas de Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'El ansia' y 'Pena de muerte', por la que ganó el premio Óscar, se suma así a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, que lo han recibido en ediciones anteriores. .

Desde el inicio de su carrera en los años 70, la actriz se ha decantado por personajes de carácter y siempre tuvo el propósito de no repetirse. Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis son algunos de los muchos compañeros de reparto, que acreditan su talento y su compromiso con la profesión y la sociedad en la que vive.

Ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Óscar, por 'Atlantic City', 'Thelma y Louise', 'El aceite de la vida', 'El cliente' y, finalmente, 'Pena de muerte', con la que consiguió la estatuilla de Hollywood con su papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte.

'Los búfalos de Durham', 'Quédate a mi lado' o 'Mujercitas' y la serie de televisión 'Feud', donde se convirtió en Bette Davis, forman parte también de sus trabajos más destacados. Firme defensora de los Derechos Humanos, Sarandon creció en una familia numerosa siendo la mayor de nueve hermanos, fue criada en la religión católica y siempre se ha confesado una enamorada de España.

Hace unos días se daba a conocer la lista de nominados. 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa y 'Sirât', que se iba de vacío de los recientes Globos de Oro, confirmaban los pronósticos al convertirse en las favoritas, acumulando 13 nominaciones para 'Los domingos' y 11 para 'Sirât '.

Junto a ellas 'Maspalomas' (9 nominaciones), 'Sorda' (con 8) o 'El cautivo' y 'Los tigres' (con 7), se alzan entre las películas más nominadas, seguidas de 'Romería' que acumula un total de 6 y 'Ciudad sin sueño', que suma 5 nominaciones.

Esta será la edición número 40 de los premios cinematográficos, que desde 2019 se celebran cada año en una ciudad distinta. En esta ocasión, estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini.

