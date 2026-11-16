Carlos III elogia a Elton John en su podcast, pero no elige ninguna de sus canciones: "Eso es ser un calienta micros"

Carlos III de Inglaterra y Elton John han coincidido en el podcast del cantante. Un encuentro especial de dos miembros del 'club de antigüedades'.

Para celebrar el cumpleaños del rey, Carlos III y Elton John se han reunido en el podcast que realiza el cantante.

Durante la entrevista Carlos se deshacía en elogios hacia el famoso cantante de 'Your song': "Te has convertido en todo un tesoro nacional". A esto el cantante respondía con ironía: "Puedo entrar a formar parte del club de las antigüedades".

Pero a la hora de escoger una canción especial, el rey de Reino Unido ¡no ha elegido ninguna canción de su entrevistador! Carlos ha preferido 'All you need is love', de los Beatles.

"Primero le pone por las nubes y luego no dice una canción suya", comenta la jugada Quique Peinado ,"esto es ser un 'calientamicros'".

Lo cierto es que este rey vale para los podcast y el encuentro ha sido algo memorable. ¿Jordi Wild tomará nota e invitará a Felipe VI?

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