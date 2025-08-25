Los turistas, indignados
100 euros por una cerveza: el precio desorbitado de un bar de Mykonos "y no pone ni unos cacahuetes"
El 'DK Oyster' un conocido bar de Mykonos, ofrece un fantástico servicio, preciosas vistas al mar y cervezas a 100 euros cada una. "No me quiero imaginar lo que cuesta una tostada de salmón con aguacate", reacciona Nacho García.
En la isla griega de Mykonos hay un popular bar que ha desatado las iras de los turistas. Se trata del 'DK Oyster', un local que destaca por su servicio y sus preciosas vistas al mar y que cobra 100 euros por una cerveza.
"Poco me parece", reacciona con ironía Iñaki Urrutia, que recuerda que con la preciada consumición, el establecimiento "no pone ni unos cacahuetes".
"Te cobra lo que le sale de Mykonos", comenta Nacho García, que apunta que si cobra 100 euros por una cerveza, "no me quiero imaginar lo que te cuesta una tostada de salmón con aguacate": "Hay que pedir hipoteca", añade.
Iñaki, fiel a su 'aprecio' por los influencers, les invita a "seguir pidiendo cerveza a lo loco" en este restaurante.