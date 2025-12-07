Zaida Cantera, sobre el escándalo del hospital de Torrejón: "Es dantesco que se esté jugando con la vida en Madrid"

La exdiputada ha afirmado que lo que pasa allí sucede "en muchos otros hospitales": "Hay pacientes de cáncer esperando y se te mueren".

Zaida Cantera ha sido muy clara con el escándalo sanitario en el Hospital de Torrejón. La exdiputada, en respuesta a Andrea Levy, ha hablado que la ley de 1997 que permite "una gestión mixta" lo que "no permite es que se maltrate a los pacientes y que se haga negocio con la vida de las personas".

"Ya en mayo había quejas de los trabajadores. Los pacientes van en las condiciones en las que van. Es dantesco que se juegue con vidas en Madrid", ha expresado.

Y ha afirmado que no es una situación que se dé exclusivamente en Torrejón: "También en muchos otros hospitales. Estáis enriqueciendo a los lobbies sanitarios a costa de que haya que esperar meses y meses. Hay pacientes de cáncer esperando y se te mueren".

"Decís que este hospital tiene una buena nota y es el peor valorado. Cógete los datos de la Comunidad de Madrid", ha expuesto para terminar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.