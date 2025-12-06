El CEO del grupo Ribera se defiende tras el escándalo del Hospital de Torrejón y afirma que los audios están "editados y recortados"

¿Qué ha dicho? El exgestor del centro sanitario ha expresado que en la grabación "no está el contenido íntegro" y que está "fuera de contexto". "No refleja el contenido real de la reunión", ha dicho.

Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, se ha defendido tras el escándalo en el Hospital de Torrejón, donde fue apartado como administrador. En un comunicado, asegura que los audios que lo implican están editados y fuera de contexto, distorsionando su contenido real. Gallart denuncia acusaciones falsas y ataques políticos, reafirmando su compromiso con la ética y la calidad del servicio. Destaca mejoras en el hospital, como la reducción de tiempos de espera. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, defiende a Ribera Salud, sugiriendo que el Gobierno exagera escándalos en comunidades del PP y pide que se publiquen los audios completos para esclarecer los hechos.

Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, ha compartido un comunicado para defenderse tras el escándalo en el Hospital de Torrejón. Tras la polémica que rodea a la gestión del centro sanitario del que se ha apartado como administrador después de unos audios en los que, a tenor de las palabras que se han conocido, priorizaba el negocio y el beneficio económico a la salud de los pacientes.

En el texto que ha expuesto, Gallart afirma que esos audios en los que él es protagonista "están editados y recortados". "Quiero exponeros los hechos reales que deben prevalecer frente a las informaciones publicadas sobre unos extractos de una grabación en el Hospital de Torrejón. En ella no se incluye el contenido íntegro y está fuera de contexto. No refleja el contenido real de la reunión", ha expresado.

Gallart, además, habla de "acusaciones falsas" sobre su persona: "Tras haber escuchado el audio íntegro he podido comprobar que el audio publicado había sido recortado y editado, eliminando partes sustanciales del mismo con el fin de tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa".

"No sé quién es el autor de dicha edición malintencionada, si es el periodista y so fuente. Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha dicho Gallart.

El CEO de Ribera, además, ha hablado de "ataques infundados por motivos políticos": "Siempre he tratado de estar al margen de todo esto y seguiré centrando todos mis esfuerzos en defender a nuestros profesionales, a prestar el mejor servicio a nuestros pacientes y a reforzar nuestro compromiso con todas las entidades e instituciones con las que colaboramos".

"El Hospital de Torrejón es uno de los mejores centros de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid, tal y como reconoce la Consejería de Sanidad. La demora media de consultas externas ha bajado de 51 días a 41 en el último trimestre, y la de espera quirúrgica ha bajado de 56 a 50. Las auditorías continuas sobre nuestra actividad no han detectado ninguna irregularidad", ha insistido.

Gallart, en ese sentido, habla de "batalla mediática" y concluye su comunicado con que "nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores morales y éticos estrictos".

Ayuso carga contra el Gobierno

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado en su comparecencia por el Día de la Constitución que "no parece" que Ribera Salud haya realizado ninguna mala praxis. "La estrategia del Gobierno es que las comunidades autonómicas del PP sean su cajero automático para darles cifras económicas y de empleo. Mientras, tapan sus problemas de corrupción y crean y exageran auténticos escándalos con la gestión de las comunidades 'populares'".

"A un medio de comunicación le han colado varios golpes. Le pediría que unos audios que se han conocido en honor a la verdad sean publicados íntegramente para que todos podamos extraer conclusiones. Cualquier persona que use a la Sanidad de Madrid para hacer negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá una respuesta contundente y sin paliativos", ha añadido.

Para concluir, Ayuso ha señalado que "no parece" que Ribera Salud haya priorizado a unos pacientes sobre otros para ganar dinero: "Una cosa es que una persona en unas declaraciones cortadas diga que algo es inaceptable y otra es lo que ha hecho el hospital. Lo que se ha visto y se ha demostrado es que eso no ha sucedido. Otra cosa es que él haya propuesto una idea que es inasumible, que se ha filtrado y contextualizado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.