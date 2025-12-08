El peligro del aumento de los jóvenes nostálgicos de Franco: "Las casas y la comida estaban a precios más bajos"

"Veo el futuro con cierto miedo", asegura Andrea Donofrio, profesor de Pensamiento Político de la UCM, tras ver cómo varios jóvenes aseguran en este vídeo que con Franco se vivía mejor.

Varios jóvenes reflexionan en este vídeo sobre la política actual y la época del franquismo. "La política actual es un teatro, al final es todo lo mismo", asegura un joven, que afirma que, "económicamente, en el régimen franquista hubo cosas positas". Sin embargo, otro chico recuerda que "la sociedad estaba muy confrontada y muy dividida". "Sí, pero ahora también", insiste su compañero.

Tras escucharles, Andrea Donofrio, profesor de Pensamiento Político en la Universidad Complutense de Madrid, asegura que le sorprende ver a "estos jóvenes nostálgicos": "Tienen una cierta simpatía por este pasado y esta visión edulcorada".

Por su parte, otro joven asegura que aunque no puede juzgar la época de Franco porque no la ha vivido, destaca que "las casas y todo estaba a un precio más bajo": "Vivir, la comida... pero es verdad que en otros ámbitos era todo más complicado. Es lo que tienen las dictaduras". Su compañero asegura estar de acuerdo con él y afirma que Franco "supo mantener a gran parte de la población feliz, más o menos, y bajo control".

Donofrio explica que "los jóvenes tienen falsos mitos sobre el pasado franquista": "Tienen esas ideas de que con Franco había cosas que funcionaban mejor". Y es que los jóvenes del principio insisten en que "se construyeron muchas viviendas y la Seguridad Social". "Pienso que la ciudadanía estaba más segura en las calles", afirma uno de los chicos, que insiste en que ciudades como Barcelona en la actualidad "son cada vez más inseguras y están más degradadas".

El profesor Donofrio alerta de que "estamos asistiendo a una cierta normalización a través de la difusión en redes sociales de este discurso que cala entre los estudiantes universitarios y, cada vez, entre los más jóvenes". "Esto está pasando porque vivimos una época de crisis constante", asegura el profesor, que explica que "hay crisis política y económica": "De ahí viene este deseo de encontrar algo que te ofrezca seguridad". "Veo el futuro con cierto miedo, aunque miedo no quiere decir resignación", advierte el profesor.

