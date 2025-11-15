Edu Galán, sobre las declaraciones de Ayuso acerca de la inmigración: "La intención es clasificar a Vox como elitistas"

El debate sobre la inmigración volvió a encenderse en la Asamblea de Madrid tras unas polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso dirigidas a Vox. En La Roca, el escritor Edu Galán analizó su intención y el impacto político de esas declaraciones.

El debate sobre la inmigración llega una vez más a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso replicó a Vox sobre el tema y sus palabras han generado cierta polémica.

"Alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos en nuestras cosas", alegó la presidenta madrileña. Desde La Roca, el escritor Edu Galán analiza las palabras de Díaz Ayuso.

"En todos los casos referidos está interpelando a Vox", señala Galán. Y añade que "quizá ese mismo discurso interpelando a otro podría tener unos tintes racistas y clasistas muy claros".

Asimismo, Edu Galán defiende las palabras de la presidenta: "Entiendo la intención, y en este caso me pongo en quien lo hace, de provocar y de clasificar a las señorías de Vox, que lo son, como elitistas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí