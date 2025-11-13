Zaida Cantera, sobre la reacción de Cuca Gamarra a la Ley de Amnistía: "Debería volver a la escuela a repasar comprensión lectora"

La exdiputada del PSOE responde al PP sobre la ley de amnistía: "Está bien fundamentada y eso les molesta, porque durante años han tratado de convencer a los españoles de lo contrario".

El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, ha defendido este jueves que la ley de amnistía puede aplicarse tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo atribuidos a miembros de los CDR, aunque ha cuestionado el plazo de dos meses otorgado a los jueces para aplicarla.

El dictamen ha provocado una ola de reacciones políticas. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha interpretado que el informe "confirma que con la ley de amnistía se ha vulnerado el Estado de Derecho".

En Al Rojo Vivo, la exdiputada socialista Zaida Cantera ha respondido a las críticas del PP: "Estamos entrando en la diatriba habitual del PP: mienten, aunque no haya ilegalidad alguna. Intentan arrimar todo a su sardina, igual que ha pasado con la dimisión de Mazón".

Cantera también ha reprochado a Gamarra su lectura del texto: "Debería volver a la escuela para revisar su comprensión lectora, porque lo que dice el abogado general es claramente favorable, salvo algunas cuestiones técnicas sin mayor trascendencia en el ámbito constitucional o europeo. La ley de amnistía está bien fundamentada, y eso les molesta, porque durante mucho tiempo han intentado convencer a los españoles de lo contrario".