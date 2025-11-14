Ahora

Miguel Sebastián analiza la defensa de Ayuso a la inmigración: "Estuvo bien porque responde al discurso racista de Vox y Trump"

En Al Rojo Vivo, Miguel Sebastián respalda las palabras de Ayuso sobre inmigración y niega que su postura sea "utilitarista". "Es la realidad económica. El discurso de Vox y Trump sostiene que los inmigrantes vienen a delinquir o a aprovecharse del sistema", afirma.

Isabel Díaz Ayuso cuestionó este jueves la estrategia de Vox en materia de inmigración. "Alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las viviendas", señaló. La presidenta madrileña defendió una inmigración "ordenada", ligada al empleo y con control en las fronteras.

En Al Rojo Vivo, Miguel Sebastián ha valorado positivamente sus palabras. "Ayuso, que no es santa de mi devoción, creo que ayer estuvo bien porque responde al discurso racista y xenófobo que mantienen tanto Vox como Trump", ha afirmado.

Ha rechazado que la posición de Ayuso sea meramente utilitarista: "Es la realidad económica. El discurso de Vox y Trump sostiene que los inmigrantes vienen a delinquir o a aprovecharse del sistema".

Por ello, ha concluido: "El mensaje de Ayuso de ayer me parece correcto".

