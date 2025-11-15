Diez euros por sexo callejero o 30 en pisos convertidos en burdeles: el denigrante negocio de la prostitución 'lowcost' en España

Una investigación en exclusiva pone sobre la mesa todos los peligros que sufren las víctimas de trata en nuestro país. Se llegan a ofrecer servicios por un euro el minuto en colchones tirados en descampados rodeados de basura y excrementos. Es un negocio controlado por las mafias.

En Europa, el sexo callejero tiene precios relativamente homogéneos, con variaciones según la ciudad: 70 euros en París, 60 en Londres, 40 a 100 en Berlín y 35 en Praga. Sin embargo, en España, los precios son significativamente más bajos, como revela el periodista Pablo Gilarranz en La Roca. Una mujer cuenta que cobra 10 euros por servicio, en un entorno controlado por mafias donde las víctimas de trata sufren amenazas y contratos coercitivos. La prostitución no solo se ejerce en la calle, sino también en pisos clandestinos, donde las mujeres son tratadas como mercancía. En Madrid, un edificio alberga un burdel vertical, con más de 100 mujeres prostituidas diariamente, donde el 60% de las ganancias va a la casa.

En París, se paga 70 euros por servicio sexual, en Londres los hay desde 60 euros y en Berlín, 40 euros en zonas deprimidas y 100 en las turísticas, mientras que en Praga se pueden encontrar desde 35 euros. De esta forma, los precios del sexo callejero de Europa son más o menos homogéneos. Sin embargo, en España, están por los suelos, tal y como ha comprobado en exclusiva de La Roca tras una investigación.

Una mujer cuenta que cobra "10 euros por todo". El sexo callejero es un mundo peligroso controlado por las mafias. A las víctimas de trata no solo las atemorizan con rituales de vudú, sino que también las hacen firmar contratos de compromiso, donde la garantía es su propia vida y la de sus familias. "Prometo pagar la suma de 40.000 dólares. Si fallo las normas, tienen derecho a matarme a mí y a mi familia en Nigeria. Mi vida es equivalente a la suma que debo a mi madame", reza un documento.

Al entrar en el sórdido mundo de la prostitución, una mujer muestra el colchón donde tiene relaciones sexuales por 10 euros, en un descampado al que se accede sorteando a un drogodependiente. El lugar está lleno de excrementos y basura. Otra relata que no tiene dientes "porque se los robaron", pero dice que "a los tíos les encanta así".

No solo en la calle

Sin embargo, la prostitución 'lowcost' no solo se ejerce en la calle. Decenas de pisos funcionan en la clandestinidad con mujeres prostituidas las 24 horas del día. Las mujeres son mostradas como auténtica mercancía: "Se paga en efectivo y es un mínimo de 15 minutos por 30 euros", señala una mujer. Así, comienza el desfile y aparece otra que afirma estar embarazada "de cuatro semanas".

La convivencia con la prostitución nunca es fácil. Ellas son víctimas, pero también los vecinos. En pleno centro de Madrid, hay un edificio de cuatro plantas donde más de 100 mujeres son prostituidas a diario, un auténtico ejemplo de burdel en vertical, donde el funcionamiento es sencillo: los clientes recorren el edificio, van piso por piso y puerta por puerta a euro el minuto.

En su interior, las 'jefas' organizan el trabajo de no menos de cinco prostitutas por puerta y se paga un 60% para la casa y un 40% para ellas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.