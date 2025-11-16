El juez Castro, sobre las protestas neonazis: "Son niños de barrios adinerados; no creo que haya ningún chico que tenga que ir a trabajar al día siguiente"

Castro cree que quienes van a las protestas neonazis son "jóvenes que no tienen otra cosa más que hacer que acudir a estas concentraciones animados por alguien que lo único que quiere es el odio". "La cuna de estas actuaciones nefastas está en la herencia que han recibido de sus padres", opina.

El juez José Castro se ha pronunciado sobre las protestas neonazis como la que hubo el sábado pasado en Madrid, y ha expresado que "son manifestaciones de personas que responden a una ideología de confrontación, porque son personas que no han vivido la dictadura de Franco".

En este sentido, el magistrado ha señalado que "son personas de una juventud aplastante a las que se le inculcan ideas que por su propia naturaleza no debieran de cobijarse en ellos". "Aquí tenemos a Vito Quiles y a gente que levanta el brazo, no se sabe muy bien por qué", ha manifestado el juez, quien cree que "la cuna de todas estas actuaciones tan nefastas está en la propia herencia que seguramente habrán recibido de sus padres".

"Me costaría mucho trabajo pensar que de un padre tolerante y complaciente con las ideas de los demás puedan surgir elementos de esta intolerancia y agresividad. No creo que allí haya ningún chico que sea trabajador, que tenga que levantarse al día siguiente a determinada hora para ir a su puesto de trabajo. Aquí lo que hay son niños de barrios adinerados, posiblemente de Madrid y de otras ciudades, que no tienen otra cosa que hacer más que acudir a estas concentraciones animados por alguien que lo único que quiere es el odio", ha opinado.

