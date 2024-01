La Xunta de Galicia insiste en señalar al Gobierno central en la crisis de los pellets de plástico que han aparecido en las costas gallegas. Preguntada por sus palabras acusando al Ministerio, la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, incide en laSexta Xplica en que en cualquier caso "hay una víctima y esa víctima es Galicia".

"Hay un responsable y en este caso es una naviera", reconoce la también conselleira de Medio Ambiente, que no obstante apunta también a "la falta de comunicación" y a no "haber desplegado un operativo para intentar frenar y que no llegaran esos pellets a nuestras costas": "Si eso se hubiese hecho, no estaríamos hablando de miles de partículas en nuestras costas", reprocha la dirigente autonómica.

¿Reconoce la Xunta algún error en su gestión del vertido? En este sentido, Vázquez insiste en apuntar al Ejecutivo central, señalando que "hay un aviso el día 8 de diciembre" por parte del Gobierno de Portugal que no se trasladó a la comunidad autónoma porque "son así las competencias". "No es hasta el 3 de enero", sostiene, cuando la Xunta recibe "confirmación oficial de que un buque pierde una serie de contenedores".

"A partir de ahí nosotros empezamos a actuar", reivindica Vázquez, que desliza además que el Ejecutivo gallego no tiene aún "análisis de riesgo por parte del Gobierno central": "Simplemente se nos dice que no va a ocurrir nada con el resto de los contenedores, pero a día de hoy no tenemos noticias", afirma. "¿La actuación a partir del día 3 es perfecta? Yo me imagino que nada hay perfecto en esta vida", manifiesta la vicepresidenta de la Xunta ante la pregunta de si su Ejecutivo hace autocrítica.

Guerra de fechas

Por otra parte, preguntada por José Yélamo sobre la carta enviada a los concellos en la que el propio conselleiro do Mar reconocía que la Xunta conocía el vertido al menos desde el 21 de diciembre, la vicepresidenta del Ejecutivo gallego insiste no obstante en que la comunicación oficial la recibió el 3 de enero. "Está acreditado totalmente y el día 4 todavía se le quita total importancia por parte del Gobierno central", defiende.

El conselleiro, mantiene, se dirigió a los Ayuntamientos para "darles la información necesaria y lo que hace es transcribir lo que dice esa carta". "Luego están las distintas llamadas que la ciudadanía puede hacer a través del 112", agrega la conselleira, que afirma que cuando un residuo llega del mar a tierra se le notifica al Gobierno central y si fuese al revés tendría las competencias la comunidad autónoma.

"El día 3 hay una confirmación oficial, el día 4 de nuevo hay otra confirmación oficial y a partir de ahí se hace la notificación correspondiente a los concellos, ni más ni menos", zanja.