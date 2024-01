Ante esta situación, la Xunta activó el pasado día 5 de enero el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) en el nivel 1 y el servicio de Guardacostas mantiene vigilancia en todo el litoral, tanto por medios marítimos como terrestres, con el objetivo de detectar rápidamente la presencia de estos materiales para que puedan ser recogidos lo antes posible.

El Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Xunta de tratar de "escurrir el bulto" y de "no hacer nada" desde el 13 de diciembre, fecha del primer avistamiento de pellets, y el 5 de enero. Asimismo, ha precisado que el Gobierno central no puede actuar mientras no sea declarado el nivel 2 de emergencias. "A quien miente, hay que desenmascararlo", ha asegurado el ministro. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su parte, ha asegurado que el "Gobierno de España no puede actuar si Rueda no actúa". Aunque la Xunta no tiene en mente subir del nivel 1 al 2 del plan de anticontaminación (Camgal), siendo el 1 el mínimo.