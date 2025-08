Los socorristas de Barcelona inician una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y laborales: "No hay socorristas suficientes"

Desde este viernes, 1 de agosto de 2025, los socorristas de las playas de Barcelona están en huelga indefinida. Así se han manifestado, portando sombrillas y toallas, aunque estén ahora lejos de las playas. Protestan, frente al Ayuntamiento de la ciudad condal, y reclaman con su paro mejoras salariales y laborales. Durante la huelga, que no se sabe cuánto se prolongará, se han establecido servicios mínimos del 50%, por lo que, en pleno verano, la mitad de las torres de vigilancia permanecerán cerradas.

Estos socorristas son nuestros protectores durante todo el verano, "los que nos cuidan", como reconoce una bañista, ya estemos disfrutando de la playa o de un bañito en la piscina. Pero no pueden hacerlo como les gustaría porque este año aseguran que no hay personal suficiente. "Siempre que llegas a la playa y lo primero en que te fijas es que haya bandera verde y que haya alguien que, si te pasara algo, te pueda echar una mano", reconoce un chico que toma el sol.

Este verano del 2025, denuncian que no hay socorristas suficientes. En lo que llevamos de época estival, ya son 300 fallecidos por ahogamiento, la mitad en playas. Andalucía, Canarias o la Comunidad Valencia se han llevado la parte más dura de estos sucesos. Por ello, los socorristas de Barcelona han cambiado este viernes la arena por el asfalto. Se manifiestan para visibilizar que necesitan refuerzos. "El refuerzo de verano, que empieza a mitad de junio y termina a mitad de septiembre, es insuficiente", asegura uno de ellos.

Así que, mientras dure esta huelga indefinida, la mitad de los socorristas que veremos en La Barceloneta serán de cartón. Otra forma de quejarse.

Han comenzado el paro coincidiendo con el 1 de agosto. "Yo me estaba bañando pensando que aquí había un socorrista", nos cuenta una mujer. "Hemos visto la pancarta de que hay huelga y por megafonía han dichoque hay servicios mínimos", reconoce una joven.

La mayor parte de los incidentes en playas o piscinas ocurren cuando no hay vigilancia, como en el trágico accidente donde dos hermanos menores murieron en la playa de Salou, este martes. Fueron sorprendidos por las olas cuando ya no había socorristas. "La playa podría hasta no funcionar si no existe esa medida de seguridad", llega a decir una madre que disfruta de la costa con su hijo.