Gonzalo Bernardos, enfadado al escuchar a un empresario hablar de empleo: "Lo que dices no es verdad, habla con propiedad"

"7 de cada 10 altas en empleo en los últimos meses provienen del sector turístico", defiende en laSexta Xplica el empresario José Luis Azañón. El economista Gonzalo Bernardos le interrumpe con indignación para señalar que ese dato no es cierto.

El empresario José Luis Azañón interviene en laSexta Xplica para defender que uno de los problemas fundamentales que tiene la economía española es que "hemos convergido con Europa en los precios de ciertas cosas que, además, son las que más peso tienen en la vida del ciudadano, como el precio de la vivienda, y no hemos convergido en otras".

"Tomarte una cerveza en España es infinitamente más barato que tomártela en Europa", reconoce, pero señala que "si convergiésemos en precios en todos los niveles, podríamos subir los salarios en la misma proporción".

Azañón centra su mirada también en el turismo y asegura que el modelo económico del país se encuentra demasiado centrado en este sector. "7 de cada 10 altas en empleo en los últimos meses provienen del sector turístico y no podemos renunciar a ello", defiende. El economista Gonzalo Bernardos interrumpe indignado su intervención: "No es verdad. El sector servicios no es el turismo. Por favor, habla con propiedad y, cuando digas una estadística, míratela", le reprende.

"Es una estadística que ha salido publicada en todos lados", insiste, aunque Bernardos lo sigue negando. El empresario prosigue con su razonamiento: "No podemos renunciar a ese modelo, pero lo que sí tenemos que hacer es converger con Europa a todos los niveles".