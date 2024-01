La vicepresidenta segunda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, afirmaba esta misma semana que el material de los pellets llegados a las costas gallegas "no es tóxico ni es peligroso, pero sí es plástico". Preguntada al respecto en laSexta Xplica, y a pesar de que la Fiscalía sí aprecia "indicios de toxicidad", la también conselleira de Medio Ambiente insiste: "No es material peligrosoni tampoco está considerado como tóxico".

"La Xunta de Galicia lo primero que hizo es recoger este material y llevarlo a un laboratorio que nos da total confirmación, junto a las universidades gallegas, de que está acorde con la ficha", detalla Vázquez, que aprovecha para lanzar un reproche al Ejecutivo central: "Ficha que conseguimos porque nadie nos la dio. Nos la tenía que haber pasado el Gobierno central, no fue así", desliza.

"La conseguimos a través del abogado de la armadora del buque y por eso yo me lancé a decirlo y lo vuelvo a repetir, un mensaje de tranquilidad", continúa Vázquez, que reitera que el material "es nocivo para el medio ambiente, como todo tipo de plásticos, pero no se trata de un material peligroso ni de un material tóxico ni va a afectar a nuestros peces ni a nuestros mariscos".

A este respecto, la vicepresidenta gallega señala que "hay un cabreo muy importante con la gente del mar, que ve que distintas imágenes están poniendo en riesgo también su economía". "Aquí no se trata de minimizar, no se trata de tapar absolutamente nada", defiende, advirtiendo a su vez de que "lo que no podemos es hacerle daño a nuestro sector".

"Lo primero que hicimos es la analítica", repite Vázquez, que reprocha al Ejecutivo central la "ligereza y parsimonia" con la que, afea, "se está tomando todo esto". "Yo no sé si es una negligencia, pero desde luego no se puede estar más de un mes sin que ellos tengan un análisis de estos pellets, cosa que sí tiene Galicia", sentencia.