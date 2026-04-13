"Vaya horas": el experto energético Carlos Cagigal se queja a Yélamo por intervenir de madrugada en laSexta Xplica

El debate sobre la gasolina en laSexta Xplica dejó análisis, dudas sobre el Estrecho de Ormuz y un último momento de humor entre Carlos Cagigal y Yélamo que no pasó desapercibido.

En pleno debate sobre cuándo podría notarse en el bolsillo de los españoles la evolución del precio de los carburantes tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, el experto energético Carlos Cagigal y el empresario Joseba Barrenengoa protagonizaron un intercambio de opiniones en laSexta Xplica.

Más allá del análisis económico y de las incógnitas sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, el programa cerró con un momento distendido en plató. Al despedir a los invitados,Yélamo quiso poner en valor su presencia: "Es un lujo que tenemos porque conocéis bien el sector".

Sin embargo, Cagigal no dejó pasar el detalle del horario, y soltó entre risas un 'dardazo': "Vaya horas", recordando que la intervención se produjo pasada la una de la madrugada. "Te voy a decir una cosa, ahora mismo, probablemente, estamos siendo los más vistos de la televisión", zanjó bromeando el presentador del programa.