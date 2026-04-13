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Guerra de Irán

El experto energético Carlos Cagigal, sobre cómo nos afectaría una reapertura del estrecho de Ormuz: "Los precios caerán, pero no rápido"

Si finalmente se abre el Estrecho de Ormuz, ¿cuándo lo empezarán a notar los españoles en su bolsillo? "A partir de la semana siguiente los precios empezarán a caer, pero no con la rapidez que deberían", explica el experto energético Carlos Cagigal.

El experto energético Carlos Cagigal, sobre cómo nos afectaría una reapertura del estrecho de Ormuz: "Los precios caerán pero no rápido"

José Yélamopregunta en este vídeo de laSexta Xplica que en el caso de ser optimistas y pensar que Irán desbloqueará el Estrecho de Ormuz, cuándo notarán los españoles económicamente esa reapertura: "¿Cuándo notaremos que las cosas vuelven a la situación anterior al 17 de febrero?".

"A partir de la semana que viene empiezan a bajar los precios de la gasolina y de los hidrocarburos", explica el experto energético Carlos Cagigal, que reflexiona: "¿Os acordáis que avisamos de que se iba a solucionar en unos días y 72 horas después el alto al fuego?".

"La versión optimista es que se ha terminado y que buscarán una salida que sea coherente en la que todas las partes salgan beneficiosas", afirma el experto, que destaca que "a partir de la semana siguiente los precios empezarán a caer, pero no con la rapidez que debieran".

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