Tamames dice no arrepentirse de haber sido el candidato de Vox en la moción contra Sánchez: "Su régimen está corrompido"

El economista, de 92 años, se reencuentra con Miguel Ángel Revilla y habla del momento en que Fernando Sánchez Dragó le propuso ir al Congreso a hablar de la situación del país representando a la formación de extrema derecha. "Me empujó a aceptar", cuenta.

laSexta Xplica vivió este sábado el reencuentro entre dos amigos: Ramón Tamames y Miguel Ángel Revilla. El economista y el expresidente de Cantabria dieron un repaso por su vida y por la política actual en una conversación a tres con José Yélamo en la que también se comentó cuando Tamames acudió al Congreso de los Diputados como candidato de Vox para la moción de censura contra Pedro Sánchez.

Así, Revilla le preguntaba cómo llegó a aceptar esa invitación. Propuesta que le llegó del escritor Fernando Sánchez Dragó. "Me empujó a aceptar", contaba el economista a la vez que aseguraba que no se arrepiente y lo volvería a hacer. "Si Abascal se lo pidiera hoy ¿lo volvería a hacer?", le preguntaba Yélamo. "No, las circunstancias ahora son peores porque el régimen de Sánchez está absolutamente corrompido", espetaba.

Para Tamames, "las materias políticas que se discuten en la prensa y en la televisión son corrupciones, asuntos que antes se llamaban de tribunales". El economista contó que desde Vox le dijeron que podía decir lo que quisiera. "Naturalmente, sin esa libertad yo no podía ir", señalaba.

Y pese a que Yélamo le pone sobre la mesa los planteamientos ultras de la formación de Santiago Abascal, incluyendo su apoyo a Bejamin Netanyahu, Tamames no se mostró arrepentido de su participación entonces junto a los de Vox. "Representando a Netanyahu también está el PP, es terrible, y alguno que anda por ahí diciendo 'No a la guerra' seguro que ha tenido trato con Netanyahu y los lobby judíos", espetaba el economista. Para Tamames, Sánchez "es un corrupto".

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