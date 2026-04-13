Afra Blanco vincula la duración de la causa contra Begoña Gómez al juez Peinado: "En el momento que se jubile, se acabó"

La sindicalista ha alertado del peligro de "redefinir la malversación" porque se ha cuestionado si en algún momento el magistrado ha enviado un correo ajeno a su actividad profesional en horario laboral.

El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Entre los delitos que se le atribuyen a la mujer del presidente están los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Una cuestión que ha llamado la Afra Blanco: "Cuando en su momento Mariano Rajoy fue acusado de malversación se archivo la causa cuando, ahí, sí, se utilizaron fondos públicos por ejemplo para los cuidados del entonces su padre. Y se archivó su causa".

"Yo creo que esta causa va a durar exactamente el mismo tiempo que dure el señor Peinado. En el momento que se jubile, se acabó la causa. Porque si vamos a redefinir las claves de cuál es la malversación vayamos con cuidado todos porque haber si dentro de tu jornada laboral estás en todo momento sin llamar a una actividad de fuera o sin enviar un email", ha aseverado.

Tanto es así que ha cuestionado "si el propio juez Peinado ha enviado un email dentro de su jornada laboral que no tenga que ver propiamente con su jornada laboral".

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