Acercarse a la UE y desmantelar la autocracia de Orbán: los primeros pasos de Peter Magyar como nuevo líder de Hungría

El presidente del opositor Partido Tisza, Peter Magyar, se dirige a sus seguidores después de que su partido obtuviera una aplastante victoria en las elecciones generales de Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026.

Los detalles Un pilar fundamental del plan de Magyar para reactivar la economía húngara, que lleva tres años sumida en un estancamiento casi total, era desbloquear los fondos de la UE congelados debido al deterioro de los estándares democráticos bajo el mandato de Orbán.

La victoria de Peter Magyar en las elecciones húngaras ha otorgado al partido Tisza un mandato que promete reformas y un acercamiento a la UE. Con una supermayoría de dos tercios, Magyar planea desmantelar la autocracia de Orbán, restablecer controles democráticos y desbloquear fondos de la UE, lo que podría revitalizar la economía húngara. Sin embargo, diplomáticos y agencias de calificación se muestran cautelosos, exigiendo acciones concretas antes de liberar los fondos. Magyar promete una campaña anticorrupción y reconstruir lazos con la UE y la OTAN, pero el éxito dependerá de su capacidad para cumplir estas promesas y estabilizar la economía.

La contundente victoria de Peter Magyar en las elecciones húngaras del domingo ha otorgado a su partido de centroderecha, Tisza, un mandato de amplio alcance que le permitirá implementar reformas, fortalecer el Estado de derecho y desbloquear miles de millones en fondos de la Unión Europea.

Economistas y analistas políticos afirman a Reuters que la supermayoría de dos tercios del nuevo gobierno era el escenario más favorable para la UE y el mercado y que probablemente desencadenaría una fuerte subida de los activos húngaros el lunes. "El resultado supone un cambio radical y permitirá a Magyar gobernar con total libertad", ha declarado Mujtaba Rahman, director general de Eurasia Group.

"Lo más importante es que podrá desmantelar la autocracia de Orbán y llevar a cabo todas las reformas que exige la UE. Esto significa que al menos 6.400 millones de euros (7.460 millones de dólares) del mecanismo de resiliencia y recuperación deberían fluir rápidamente, lo que impulsará la economía real y consolidará aún más el triunfo de Tisza".

Magyar promete reconstruir alianzas

Se esperaba desde hace tiempo que las elecciones fueran las más sensibles al mercado en Europa este año, dados los frecuentes enfrentamientos del euroescéptico Orbán con Bruselas durante sus 16 años en el poder, por cuestiones que iban desde la inmigración hasta su cercanía con Rusia.

Magyar, dirigiéndose a sus eufóricos seguidores que coreaban "Europa, Europa" tras la concesión de la derrota por parte de Orbán, prometió convertir a Hungría en un aliado fuerte de la UE y la OTAN y reconstruir los lazos deteriorados por años de conflicto.

"Con la mayoría de dos tercios que nos permite enmendar la constitución, restableceremos el sistema de controles y equilibrios", declaró Magyar.

"Nos uniremos a la Fiscalía Europea y garantizaremos el funcionamiento democrático de nuestro país. Jamás permitiremos que nadie vuelva a someter a la libre Hungría ni a abandonarla".

Un pilar fundamental del plan de Magyar para reactivar la economía húngara, que lleva tres años sumida en un estancamiento casi total, era desbloquear los fondos de la UE congelados debido al deterioro de los estándares democráticos bajo el mandato de Orbán.

"Una mayoría constitucional es un asunto completamente distinto", afirmó Ian Bremmer, de GZERO Media. Eso le daría a Magyar el poder de reescribir la constitución, expulsar a los leales a Fidesz de las instituciones controladas, acceder plenamente a los fondos de la UE e incluso adoptar el euro, una promesa electoral clave.

El domingo, Magyar pidió la dimisión del fiscal general de Hungría, el presidente del Tribunal Supremo, el director de la autoridad de medios y otros funcionarios, alegando que las instituciones públicas del país habían sido controladas por los leales a Orbán durante los últimos 16 años.

Desbloquear fondos de la UE

Magyar ha prometido una amplia campaña anticorrupción mientras su partido busca cumplir con las condiciones de la UE, incluyendo una mayor independencia judicial y una mejor contratación pública, para desbloquear los fondos.

Sin embargo, agencias de calificación crediticia como S&P Global y Fitch Ratings, así como algunos diplomáticos de la UE, se muestran escépticos sobre si se liberará el dinero aún disponible del programa de recuperación de Hungría tras la pandemia.

Diplomáticos y analistas afirman que las comparaciones con las elecciones polacas de 2023, cuando el gabinete proeuropeo del primer ministro Donald Tusk consiguió una rápida liberación de fondos de la UE a cambio de promesas de revertir las políticas nacionalistas de su predecesor, podrían ser erróneas.

"No hay voluntad de entregar el dinero solo con una promesa, como hizo la UE con Tusk en Polonia, quien no pudo cumplir la mayoría de sus promesas", declaró un diplomático de la UE. "Tisza tendría que demostrar que puede cumplir. Pero si algo es legalmente imposible, y eso se puede demostrar, entonces la UE podría encontrar una solución".

Analistas de Capital Economics afirman que la liberación de fondos de la UE podría ayudar a reducir el déficit presupuestario de Hungría a entre el 3,5% y el 4% del PIB nacional para finales de la década y estabilizar la deuda pública, la más alta de la UE fuera de la eurozona.

"En general, el resultado de las elecciones marca un punto de inflexión importante para la economía húngara", señaló Liam Peach en una nota. "La durabilidad de cualquier reacción positiva del mercado dependerá ahora de la rapidez con que Tisza reconstruya las relaciones con la UE, asegure los desembolsos de fondos de la UE y establezca un ancla fiscal creíble a medio plazo".

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