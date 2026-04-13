El juez Peinado procesa a Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés

Los detalles Peinado ha archivado uno de los cinco delitos que le imputaba a Begoña Gómez, el de intrusismo profesional, pero considera que hay indicios de otros cuatro delitos: de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, junto a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Carlos Barrabés, por varios delitos relacionados con actividades en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque se ha archivado el delito de intrusismo profesional, Gómez y Álvarez enfrentan cargos por tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Barrabés, por su parte, está acusado de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez sostiene que Gómez se apropió de fondos privados bajo el pretexto de captar recursos para la universidad, utilizando su posición para ofrecer ventajas competitivas a grandes empresas. Además, destaca la participación activa de Álvarez en las negociaciones y acuerdos. La causa sigue en desarrollo.

El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Así, el magistrado ha pedido a las partes que formulen sus conclusiones y les ha dado cinco días para pedir la apertura de juicio oral.

Según ha podido saber laSexta, Peinado ha archivado uno de los cinco delitos que le imputaba a Begoña Gómez, el de intrusismo profesional, pero considera que hay indicios de otros cuatro delitos: de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

De esta manera, el magistrado decide continuar la causa contra Begoña Gómez por esos cuatro delitos. Todo por la actividad que desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid cuando estaba trabajando en ella.

El juez Peinado no solo ha procesado a Begoña Gómez. A su asistente, Cristina Álvarez, también le atribuye esos cuatro delitos y retira ese delito de intrusismo profesional por el que también había sido imputada. Además, el juez también ha procesado al empresario Juan Carlos Barrabés, aunque en su caso solo por dos delitos: por tráfico de influencias y corrupción en los negocios respecto del investigado.

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, el juez Peinado sostiene que "Begoña Gómez se apoderó de fondos privados". "La investigada fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", recoge el escrito.

Además, asegura que lo hizo "ofreciendo como contraprestación la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública aprovechando ser su esposo el presidente del gobierno de España, siendo todas esas empresas, grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública".

La carta de apoyo a la UTE vinculada al investigado Juan Carlos Barrabés es "la prueba indiciaria de reciprocidad más alegada por las partes en el presente procedimiento", sostiene. Además, señala la "constante intervención" de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, en "las negociaciones, con la remisión de correos electrónicos, participación en reuniones, y tramitación de los acuerdos o adendas, son los indicios de su participación en concepto de autora o, al menos, de cooperación necesaria".

Tras conocer la noticia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos en nuestro país. El daño al buen nombre de la Justicia será irreparable".

Así, ha dicho que tiene confianza "en que un tribunal imparcial lo revoque". "No tengo duda que donde hay nada se podrá establecer. Me llama la atención esta resolución. Sigue sin haber nada. Tendrá que ser analizado por tribunal independiente", ha añadido.

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