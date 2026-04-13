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Guerra en Oriente Medio

Irán ensalza "la postura humanitaria" de Sánchez ante "la agresión y las atrocidades" de EEUU e Israel

¿Qué ha dicho? "Aplaudimos a todos los que han se han posicionado valientemente contra la agresión y las atrocidades, particularmente la postura humanitaria de Pedro Sánchez", ha indicado el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde ha citado la cuenta del jefe del Gobierno español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los DiputadosEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los DiputadosAgencia EFE
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Las autoridades de Irán han ensalzado este lunes "la postura humanitaria" del presidente de España, Pedro Sánchez, ante "la agresión y las atrocidades" de Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero contra el país asiático, donde se han registrado más de 3.000 muertos, según el último balance.

"Aplaudimos a todos los que han se han posicionado valientemente contra la agresión y las atrocidades, particularmente la postura humanitaria de Pedro Sánchez", ha indicado el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde ha citado la cuenta del jefe del Gobierno español.

Así, ha subrayado que "el mundo debe distinguir entre el agresor y el defensor". "Con base en la Carta de Naciones Unidas, Irán no busca nada más allá de sus derechos legales y la defensa de su seguridad nacional frente a cualquier intrusión y terrorismo de Estado", en referencia a las acciones de Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva.

Sánchez y otros miembros del Gobierno de España se han mostrado críticos con la ofensiva contra Irán, desatada en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha provocado tensiones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, que han cargado contra Madrid por sus declaraciones y acciones, incluido impedir a las fuerzas estadounidenses el uso de sus bases en territorio español.

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