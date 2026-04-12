Cagigal denuncia que los precios de la gasolina sigan altos tras cinco días de tregua en Irán: "Es injustificable"

El experto energético se enzarza en un debate con el propietario de un gasolinera, que justifica que no se hayan abaratado los precios. "Joseba no vale, han pasado cinco días, este argumento ya lo diste", le ha increpado.

Ya han pasado cinco días desde que se materializara el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos pero los precios de la gasolina siguen por las nubes. Carlos Cagigal, experto energético, debatía este sábado en laSexta Xplica con el propietario de una gasolinera, al que aseguraba que no era posible justificar que los precios sigan por las nubes.

"Joseba no vale, han pasado cinco días, este argumento ya lo diste", le increpaba. Y es que el empresario aseguraba que a ellos la compra de la gasolina les siguen saliendo más cara. "Estoy comprando al mismo precio que antes, los proveedores no nos han bajado los precios y esto habría que analizarlo", argumentaba el hombre.

Además, apuntaba a Agencia Tributaria y la catalogación a los proveedores bajo la etiqueta de 'operadores confiables', asignada solo a ocho empresas. "El resto de operadores están en condiciones mucho más adversas porque no son confiables, tienen que poner unos avales contra la salida del IVA de los productos".

"Avales tienen que poner todos", aseveraba Cagigal, mientras Yélamo preguntaba al empresarios si la culpa es de Hacienda. "La Agencia Tributaria beneficia a estas compañías al tiempo que la CNMC está smultando", señalaba.

"Ahora nadie esta pactando precios... el problema no es Repsol ni Moeve, es que Hacienda penaliza... llevamos cinco días de caídas y deberían bajas los precios de la gasolina y diésel sí o sí", decía Cagigal. "Es injustificable que cinco días después siga igual, que ha habido caídas del 15%", espetaba, a la vez que decía al empresario que estaba dando la misma justificación de siempre.

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