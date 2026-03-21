José Yélamo: "Hay dos culpables de que nos cobren dos euros por litro de gasolina y son Trump y Netanyahu"

"Cuando tengamos que pagar 80, 90 o 100 euros por llenar un depósito, a lo mejor está bien que se nos vengan a la cabeza ellos y quienes defienden a Netanyahu y a Donald Trump", ha expresado el presentador de laSexta Xplica.

José Yélamo ha hablado ha informado en laSexta Xplica sobre "el impacto de un misil iraní en una zona muy sensible", en el sur de Israel. "Está golpeando duramente Irán a Israel en las últimas horas. Recordemos que también en la jornada de hoy Israel atacó y bombardeó instalaciones que tienen que ver con la investigación nuclear, con el enriquecimiento de uranio, en este caso en territorio iraní2, ha señalado.

En este punto, el presentador ha destacado que en lo referente a cómo nos afecta la guerra al bolsillo, Yélamo ha afirmado que "aquí hay dos culpables de que nos cobren dos euros el litro de gasolina: Donald Trump y Netanyahu". "Cuando tengamos que pagar 80, 90 o 100 euros por llenar un depósito, a lo mejor está bien que se nos vengan a la cabeza ellos y quienes defienden a Netanyahu y a Donald Trump", ha subrayado.

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