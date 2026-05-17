Teresa, que tiene dos trabajos, 'receta' a Gonzalo Bernardos el 'empatizepam': "Sirve para empatizar"

Teresa tira de humor lleva al plató de laSexta Xplica una serie de 'medicamentos' para el día a día, con la intención de que algunos aprendan a empatizar. También tiene algo para aliviar a los trabajadores precarios.

Teresa tiene dos trabajos y mucho sentido del humor. La mujer, una habitual de laSexta Xplica, interviene en el programa para 'recetar' -sin ánimo de hacer la competencia a ninguno de los médicos allí presentes- unos 'medicamentos' que, de existir de verdad, serían muy útiles para el día a día de los españoles.

"Este está indicado para la precariedad. Se llama 'Precarapril", dice mientras enseña la caja a cámara y desatando las risas de los allí presentes. "Puede presentar falsas expectativas de estabilidad. Eficaz contra la angustia". Eso sí, "puede causar efectos adversos en directivos del IBEX".

El problema es que esto es un parche más que una solución y hay que buscar "cosas más a largo plazo", como el 'Empatizepam', que pronostica que le podría venir bien, entre otros, a Gonzalo Bernardos. La lástima es que justo hoy no está en el plató. "Es un 'medicamento' para empatizar con los demás", indica. "Puede provocar efectos secundarios como distribución de la riqueza y, en algunos casos, puede generar remordimientos. No mezclar con paraísos fiscales", advierte.

Muy útil sobre todo para defenderse de lo de "el pobre es pobre porque quiere o se lo merece".

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