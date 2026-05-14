Gonzalo Bernardos señala los beneficios de poder pagar con Bizum: "La comisión para los comercios será más pequeña"

En muchos comercios ya se podrá pagar utilizando esta aplicación española. Para el economista, esto hará que, por ejemplo, Visa y Mastercard deban reducir las comisiones que cobran a los comerciantes ya que tienen un nuevo competidor.

El próximo lunes ya se podrá pagar usando Bizum en diversos establecimientos. Cristina Pardo plantea al economista Gonzalo Bernardos que, con esta iniciativa, "los comercios que no te aceptaban el pago con tarjeta, por la comisión que les suponía tener el datáfono, ahora este problema se habrá terminado".

Bernardos espera que esto sea así. "Visa y Mastercard tienen, prácticamente, un duopolio de tarjetas de crédito a nivel mundial", explica, "y tú, prácticamente, todos los pasos que haces para pagar a plazos tienen que pasar por ellas".

El economista señala que ha surgido este nuevo competidor, Bizum, que, además está respaldado por 40 bancos. Bernardos cree que, debido a la competencia, Visa y Mastercard bajarán las comisiones que cobran a los comerciantes, algo que será beneficioso para ellos.

Además, Gonzalo indica que esas comisiones ahora las cobrarán los bancos españoles, "y es dinero que en lugar de marcharse al extranjero se queda aquí". El economista cree que la comisión que va a tener que pagar el comerciante por esos pagos vía Bizum va a ser más competitiva. "Va a ser más pequeña porque si tú tienes un monopolio pones el precio que te da la gana", explica, "cuando tienes competencia, no tienes más remedio que bajar precios".

Gonzalo cree que esta aplicación, que actualmente solo se utiliza en nuestro país, va a terminar triunfando en el resto de Europa. "Por una vez, disfrutemos, es una aplicación española, hecha por los bancos con informáticos españoles", señala.

Iñaki López, por su parte, quiere saber si esos ingresos que reciban los comercios vía Bizum se tributarán de la misma manera que los recibidos a través de los pagos con tarjeta. Bernardos indica que Hacienda, en los comercios, "se fija en el terminal punto de venta, ahí aparece todo". "A Hacienda lo que le interesa es que se pague por tarjeta o por Bizum, pero no en metálico que es donde se pueden hacer trampas", concluye.

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