Javier, empresario: "Estamos en un Gobierno en el que hay muchos impuestos, esa parte que no va para los trabajadores, va para el Estado"

El empresario Javier Oliver y la activista María González se enfrentan en este debate de laSexta Xplica por los impuestos. Mientras que Oliver afirma que son excesivos, González señala que "pocos pagan" para los beneficios que obtienen.

Los impuestos son uno de los temas centrales de este debate social de laSexta Xplica en el que intervienen tanto empresarios como asalariados, además de activistas y expertos.

Javier Oliver es uno de los representantes de los empresarios y asegura que por un trabajador que cobra 1.500 euros, el coste de la empresa llega a 2.500 euros. "Y no van ni para el trabajador ni para el empresario, sino que van para el Estado", se queja.

"Estamos en un Gobierno en el que tenemos bastantes impuestos. Al empresario cada vez le cuesta más. Esa parte que no va ni para el trabajador ni para el empresario, va para el Estado", insiste de nuevo. "Va para todos", le interrumpe la activista María González. "El Estado de bienestar: para todos y para todas", añade ella.

Oliver responde: "Vosotros os pensáis que el empresario no asume riesgos, no asume fiscalidad, no asume formaciones...". González interrumpe indicándole que también tienen "bonificaciones" para esas formaciones que menciona.

"Tenemos claro que la culpa es del Estado", sentencia el empresario, pero la activista le corrige: "No, perdona, eso es bajo tu criterio". "La diferencia entre lo que cuesta el trabajador a lo que percibe es del 41 %, No puedes decir que el Estado no es", asegura Javier mientras María niega con la cabeza.

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