Lucía Martínez, educadora infantil, denuncia la precariedad de la educación de cero a tres años: "Nos produce desde frustración a pena"

"Cualquiera que ha tenido un bebé en brazos o ha tenido que gestionar dos hijos o dos hijas, sabe que tener ocho bebés, 14 criaturas de un año o 20 de dos es imposible". Lucía Martínez explica por qué la educación infantil ha ido a la huelga.

Hoy tenía lugar la primera huelga estatal de educadoras infantiles, que protestan por los sueldos precarios en la educación de cero a tres años, la sobrecarga de trabajo o las elevadas ratios de alumnos.

Andrea Ropero ha hablado sobre esto con Lucía Martínez, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, que explica que el 80% de las escuelas infantiles son de gestión indirecta, con financiación pública, pero gestionadas por empresas privadas, y en ellas las educadoras de cero a tres años están cobrando "el sueldo mínimo interprofesional".

Un salario que no refleja "ni de lejos" la responsabilidad de estas educadoras: "Cualquiera que ha tenido un bebé en brazos o ha tenido que gestionar dos hijos o dos hijas, sabe que tener ocho bebés, 14 criaturas de un año o 20 de dos es imposible".

Lucía apunta que la responsabilidad de las educadoras no solo es velar por la seguridad de los niños, sino también "porque creen un vínculo sano, puedan descubrir el mundo de una manera calmada y tranquila, se puedan relacionar con sus compañeros y aprendan cómo socializar con el resto del mundo".

Sin embargo, reconoce que la realidad es que "lo que acabas haciendo es apagar fuegos": "Si hay alguien que ha mordido mientras tú estás cambiando un pañal, tienes que cambiar el pañal primero y después ir a ver qué ha pasado, preguntarle en el mejor de los casos al que ha mordido por qué ha mordido, qué ha pasado. Pero mientras estás haciendo eso, es que alguien se ha caído", explica.

Una situación que, afirma la educadora, les produce "desde la frustración hasta la pena, porque cuando eres consciente de lo que implica hacer las cosas bien y de lo que implica hacer las cosas mal, cuando te toca hacerlas mal muchas veces nos vamos a casa llorando".

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