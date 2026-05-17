José Manuel, médico: "Desde hace cuatro años, el sueldo de un médico ha subido un 12%"

El profesional sanitario ha advertido de que cada vez más médicos, enfermeros y auxiliares optan por abandonar España en busca de mejores condiciones laborales en el extranjero.

En laSexta Xplica, José Manuel, médico, ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo que sufren los sanitarios en España y ha alertado de las duras condiciones laborales que afronta parte del personal médico para poder alcanzar "un sueldo decente".

Durante su intervención en el programa, ha explicado que el salario de los médicos "ha subido un 12% en los últimos cuatro años", mientras que el acceso a la vivienda, especialmente en Madrid, "ha aumentado entre un 40% y un 80% dependiendo de los barrios".

A su juicio, ese desequilibrio económico está provocando un creciente malestar entre los profesionales sanitarios: "El problema no lo vemos solo en nuestro propio sueldo, sino también en las planillas y en la estructuración del trabajo", asegura.

José Manuel ha advertido además de que cada vez más sanitarios, incluyendo médicos, enfermeras y auxiliares, optan por abandonar España en busca de mejores condiciones laborales en el extranjero: "Cada vez hay más personal sanitario que se va a otros países donde tienen mejores condiciones", ha lamentado.

Según relata, para poder alcanzar unos ingresos aceptables muchos médicos se ven obligados a trabajar jornadas extremadamente largas: "Para tener un sueldo decente tenemos que trabajar más de 200 horas al mes".

El médico también ha puesto el foco en las horas extraordinarias realizadas por los sanitarios y asegura que la realidad laboral supera ampliamente los límites establecidos por la ley: "La legislación permite 80 horas extra al año y nosotros hacemos hasta 90 horas extra al mes".

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