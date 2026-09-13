Susana Díaz, sobre la crisis en Ceuta: "Es evidente que el Gobierno llegó tarde y que había habido avisos, como dijo Robles"

Susana Díaz critica en laSexta Xplica la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta, reclama autocrítica al PSOE y acusa al PP de seguir una peligrosa estela marcada por Vox.

Susana Díaz, expresidenta socialista de la Junta de Andalucía, habla en laSexta Xplica acerca de la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta y opina que "llegó tarde" y que eso es "evidente". "Como dijo Margarita Robles, había habido avisos", recalca.

Su opinión difiere de la transmitida por el PSOE en estos últimos días, tal y como señala José Yélamo, presentador del espacio de laSexta, que acaba de entrevistar al portavoz socialista Patxi López, quien sostiene que el Gobierno no llegó tarde ni estuvo desaparecido. "Tan respetable es su opinión como la mía", zanja Díaz.

La expresidenta andaluza sigue manteniendo que el Ejecutivo tiene que hacer autocrítica de su gestión, algo que considera que fortalecería al partido ante los ciudadanos. "De ahí a que sea dolosa la actuación hay un trecho", afirma, en referencia a las palabras de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular. "Son una salvajada", asegura, para después afirmar que la oposición está "desbarrando en un camino muy peligroso". "Es una estela que le ha abierto Vox, que es la estela de la traición", denuncia.

"Cuando el PP coge ese desfiladero es malo para la democracia y para España", lamenta. Aun así, reconoce que "se tenía que haber actuado desde el minuto uno" y opina que no se hizo, algo que, a su juicio, ha llevado a un agravamiento de la situación.

"Creo que la población está en un momento muy peligroso. Aquello está como un polvorín y en cualquier momento podemos tener acontecimientos de los que nos podamos lamentar, pero dicho eso, una oposición tiene que ser generosa con su país", asegura, volviendo a apuntar a sus adversarios políticos. "Quien pretende presidir el Gobierno de España tendría que haberse puesto a disposición del Gobierno desde el minuto uno", recrimina. "El líder de la oposición tendría que haber tenido una actitud más generosa, no tan tacaña ni miserable, siguiendo la estela de Vox, hablando de que ha habido dolo", sentencia.

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