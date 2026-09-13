Patxi López: "Zapatero es un valor del PSOE mientras no se demuestre lo contrario"

Patxi López defiende en laSexta Xplica la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en mítines del PSOE pese a las polémicas que rodean al expresidente y rechaza las acusaciones que cuestionan su actuación.

"¿Le parece de verdad buena idea llevar a un mitin del PSOE a Zapatero para pedir el voto al votante progresista?", pregunta José Yélamo a Patxi López en esta entrevista concedida en laSexta Xplica con motivo del arranque del curso político y en la que ya ha hablado, entre otros asuntos, de la situación en Ceuta y la respuesta del Gobierno.

Según puede entenderse por las agendas publicadas, el portavoz socialista compartirá espacio en estos mítines con el expresidente, como ya lo ha hecho en muchas ocasiones, pero nunca después de sus problemas judiciales. "El Zapatero con el que yo he tenido una vida política muy intensa en momentos muy trascendentales con este país es incompatible con ese otro Zapatero que algunos quieren dibujar", dice con contundencia.

El periodista le recuerda que hay "hechos incontrovertibles", como que el expresidente facturó a una empresa que no tenía actividad y que a su vez, esta empresa, montada por un empresario del calzado, cobró de una aerolínea. "Ni la montó Zapatero ni estaba Zapatero en ese tipo de cosas. Son hechos de otras personas", defiende López. "Hay toda una burbuja de muchos medios con muchos intereses detrás alimentando teorías permanentemente que siempre van en contra del PSOE y sus dirigentes", insiste.

"A mí, que me lo diga un tribunal, un juez y que me lo certifique", comenta antes de asegurar que "Zapatero es un valor del Partido Socialista mientras no se demuestre lo contrario".

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