Versión propia y asumiendo errores: Margarita Robles, el verso libre del Gobierno en Ceuta

Los detalles Mientras el resto de ministros del Gobierno defiende la gestión desde el primer momento de la crisis migratoria, la titular de Defensa sí hace autocrítica.

Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha distanciado del resto del Gobierno al reconocer errores en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, disculpándose por la tardanza en la respuesta. Durante su intervención en el Congreso, admitió que "si se ha llegado tarde, porque la gente está sufriendo, mis disculpas". En contraste, otros miembros del Gobierno, como Ángel Víctor Torres, defendieron la gestión inicial de la crisis y destacaron la constante presencia gubernamental en Ceuta. Robles, sin embargo, ha optado por escuchar a los vecinos y ha señalado que si los ciudadanos se sienten abandonados, es porque algo se ha hecho mal.

Las diferencias entre Margarita Robles y el resto del Gobierno van más allá de si el Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) avisó o no de la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos.

La ministra de Defensa ha sido la única que ha reconocido errores y ha pedido perdón por ello. "Si se ha llegado tarde, que se ha llegado tarde porque la gente está sufriendo, mis disculpas", decía durante su intervención en el Congreso este martes.

Un discurso que se posiciona frente a la defensa de la gestión de la crisis desde el principio que mantiene el resto del Gobierno. "Una actuación en una primera fase acertada, que dio resultado. Desde entonces, la presencia del Gobierno ha sido constante en Ceuta", decía este martes Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.

Es cierto que hemos visto gran presencia del Gobierno en Ceuta. "El Gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta", han señalado tanto Elma Saiz como Mónica García.

Pero mientras muchas de esas visitas eran más institucionales, la ministra de Defensa quiso ir un paso más allá y acercarse a escuchar a los vecinos. Y precisamente de ahí hace su autocrítica: "Si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados, angustiados, solos y tristes es porque algo habremos hecho mal".

Por eso reitera sus disculpas convirtiéndose así en el verso libre del Gobierno en Ceuta.

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