Ucrania celebra su victoria en la primera batalla naval entre drones de la historia y planea sustituir a parte de sus soldados por máquinas

Los detalles La Armada ucraniana ha informado de su triunfo con un vídeo donde se ve el enfrentamiento directo y se muestra la destrucción de un buque no tripulado ruso. Además, Ucrania ha recibido robots humanoides para ponerlos a prueba en primera línea.

La Armada ucraniana ha anunciado su victoria en la primera batalla naval entre buques no tripulados, destacando el uso del dron naval Sargan 3000 para destruir un buque ruso en el mar Negro. En Ucrania, la guerra ha incrementado el uso de soldados no humanos debido a las bajas significativas, con estimaciones de 500.000 rusos y 125.000 ucranianos muertos. Un subcomandante destaca que los vehículos no tripulados no requieren recursos humanos, y el Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano planea reemplazar un tercio de sus soldados con máquinas. La inteligencia artificial y robots humanoides también juegan un papel crucial en el conflicto.

La Armada ucraniana informó este sábado de su victoria en la "primera batalla naval de la historia entre buques no tripulados". En concreto, fue el dron naval Sargan 3000 el que destruyó un "MBeK ruso" empleando una torreta automática RWS Protector de 12,7 milímetros de fabricación sueca en aguas del mar Negro, explicó la Armada ucraniana en un comunicado publicado en redes sociales.

En Ucrania, los soldados no humanos cada vez ganan más peso. Y es que la guerra ha causado tantas bajas que empiezan a suponer un problema de reclutamiento. Se estima que 500.000 rusos y 125000 ucranianos han muerto en el frente.

Bar, subcomandante del Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano, expresa al respecto que "los vehículos terrestres no tripulados no necesitan comida ni agua". "No tenemos por qué sentir lástima por ellos. Es un trozo de hierro enviado para hacer el trabajo que antes hacían los soldados", añade.

Así, el Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano planea sustituir a un tercio de sus soldados de infantería con estas máquinas. En este sentido, Andrii Biletskyi, comandante del Tercer Cuerpo, augura que "la próxima revolución implicará la sustitución de la mayor parte de la mano de obra por sistemas robóticos terrestres", a lo que añade que "sucederá este año".

Estas máquinas ya pelean entre ellas, con drones que cazan otros aéreos y también terrestres. Ucrania incluso ha recibido robots humanoides para ponerlos a prueba en primera línea.

El frente también está marcado por la IA, ya que desde el inicio de 2026, los ataques guiados por Inteligencia artificial se han multiplicado por 10.

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