Los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reúnen con el objetivo de conseguir la independencia cuanto antes

Los detalles El encuentro tendrá lugar en Cardiff, en el que buscarán una posición común al respecto. Es la primera vez en la historia que estos tres territorios están gobernados por líderes nacionalistas, lo que supone un gran desafío para Londres.

Los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento conjunto que aboga por la independencia. Rhun ap Iorwerth, anfitrión del evento, se unirá a John Swinney y Michelle O'Neill, líderes de partidos con aspiraciones independentistas, para exigir al Ejecutivo de Londres el derecho a celebrar referéndums de independencia. Este encuentro coincide con las declaraciones de Donald Trump sobre una Irlanda unida, criticadas en el Reino Unido. Andy Burnham, primer ministro británico, ha reiterado que un nuevo referéndum escocés está fuera de discusión, a menos que haya consenso popular.

Los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, tres de las cuatro regiones británicas, se reunirán este lunes en Cardiff, la capital galesa, en una cumbre en la que firmarán un memorando de entendimiento conjunto para trabajar por la independencia.

El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, que ha dicho que la situación actual es "insostenible", ejercerá este lunes de anfitrión para su homólogo en Escocia, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y su contraparte norirlandesa, Michelle O´Neill, del izquierdista Sinn Féin, aunque lo harán en calidad de líderes de sus respectivos partidos, todos ellos con aspiraciones independentistas.

Así, los líderes nacionalistas redactarán una declaración conjunta en la que exigirán al Ejecutivo de Londres el derecho a celebrar referéndums de independencia y recuperar más competencias, en un movimiento que busca elevar la presión sobre el primer ministro británico, Andy Burnham. A esta cumbre, que se albergará en un lujoso hotel de Cardiff, también se prevé que asista la líder de la oposición en Irlanda, Mary Lou McDonald, también del Sinn Féin.

Trump dijo que le encantaría ver a Irlanda "unida"

El encuentro llega apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese durante una visita a Dublín que le gustaría ver a Irlanda "unida" y que ocurrirá "tarde o temprano", en unas declaraciones que han sido muy criticadas en el Reino Unido, especialmente por los partidos de la oposición.

"Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales proindependentistas", ha señalado este domingo Swinney en un comunicado previo a la cita del lunes, donde ha añadido: "En Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia".

En la misma línea, el ministro principal escocés ha afirmado que el 'statu quo' actual no es "sostenible" y cree que Burnham debe asumir que "pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido".

El propio Burnham insistió esta semana en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento que la posibilidad de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia -después del celebrado en 2014- sigue "fuera de toda discusión", aunque dejó caer que esa posición podría variar si se demostrase la existencia de un consenso a favor de la votación por parte de la población. "No tengo constancia de que exista un apoyo mayoritario de la población (escocesa) a favor de otro referéndum. Hasta que eso no cambie, no lo habrá", manifestó.

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