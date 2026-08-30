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Debate en laSexta Xplica

Susana Díaz señala que Aznar ha ido a Ceuta a "calentar el ambiente": "Es una persona que no aporta absolutamente nada"

La socialista ha señalado que el expresidente del Gobierno ha acudido a la ciudad autónoma a "incendiar" y sacar "rédito político".

Susana Díaz señala que Aznar va a Ceuta a "calentar el ambiente": "Es una persona que no aporta absolutamente nada"

José María Aznar ha acudido esta semana a Ceuta, una visita que nunca realizó durante los ocho años en los que fue presidente del Gobierno. Y, para Susana Díaz, ese viaje tenía como objetivo "calentar el ambiente".

Así lo ha señalado la socialista durante el debate en laSexta Xplica: "Ha ido a buscar enfrentamiento, crispar y calentar el ambiente. Además, creo que no es el ejemplo de gobernante en este país para ir a reclamar transparencia e información cuando todos recordamos cómo gestionó las tragedias a las que tuvo que hacer frente".

"Creo que ha ido allí a incendiar, no aporta absolutamente nada y desgraciadamente forma parte del reliquiario de individuos que lo que quieren es sembrar odio y sacar rédito político", ha añadido.

"Aznar está haciendo de Aznar", ha concluido.

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