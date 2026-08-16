"Soy un pijo, estudié en universidad privada, soy de barrio... de Salamanca": un empresario, a una activista que defiende los impuestos

El empresario Jorge Branger asegura en laSexta Xplica que una multa es un impuesto por hacer el mal y que un impuesto es una multa por hacer el bien. Se enfrenta dialécticamente a María Gómez, activista.

El debate sobre los impuestos regresa a laSexta Xplica con fuerza para contar con las opiniones de activistas, trabajadores y empresarios. ¿Pagamos demasiados impuestos? ¿Se destinan a lo que de verdad necesitan los españoles? Con estas preguntas flotando en el aire, el empresario Jorge Branger toma la palabra en primer lugar.

"La definición de 'robar', según la RAE, es tomar o quitar con fuerza lo ajeno sin consentimiento. Podría ser la definición de lo que hace el Gobierno con nuestros impuestos", dice para arrancar. Branger anima "a que la gente abra los ojos": "Yo siempre tengo una frase que es: una multa es un impuesto por hacer el mal y un impuesto es una multa por hacer el bien".

Según el empresario, nos están "quitando" el 50 % de lo que generamos por "apenas utilizar el 10 %", para después asegurar que el solo el 1 % va a las carreteras y el 6,5 % a la sanidad.

La activista María González le responde asegurando que "hay un problema con los impuestos": "Ustedes están muy organizados". "Estoy cansada de meterme en las redes sociales y ver a 'cayetanos', niños pijos y de papá y mamá hablando de bajar impuestos o si hay que quitar impuestos en TikTok, sobre todo el impuesto de sucesiones. Son jóvenes que heredan cosas millonarias que no heredamos la gran mayoría, que somos gente trabajadora, de clase media baja", sentencia.

Para ella, lo peor es que están intentando "vender" este discurso a personas que dependen de una nómina "y no de una herencia millonaria", como seguramente, apunta ella, llegue a heredar Branger algún día. "Es la gente que tiene una nómina baja. ¿Y de quién es la culpa de esa nómina tan baja? De ustedes, porque no quieren pagarle a la gente", dice González mientras señala a Branger.

"Lo digo aquí, frente a España: sí, soy un pijo; sí, estudié en una universidad privada, y sí, soy de barrio, de barrio de Salamanca y no me avergüenzo. No entiendo por qué en España nos avergonzamos del trabajo duro. A mí nunca me faltó de nada porque mi padre trabajó duro", se defiende él. "¿Qué pasa, que el resto de personas que estamos aquí no trabajamos duro? ¿No nos esforzamos?", pregunta ella.

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