¿Podrían pedir los millonarios españoles que les suban los impuestos? Gonzalo Bernardos se moja en Más Vale Tarde

El economista se hace eco de la petición que han realizado más de 100 millonarios británicos al primer ministro: pagar más impuestos. ¿Esto podría darse en nuestro país?

Más de 100 millonarios de Reino Unido han pedido al primer ministro pagar más impuestos. Una noticia sorprendente que, como expone el economista Gonzalo Bernardos, sería algo impensable en nuestro país.

"Prepárate para lo que va a venir", advierte. Bernardos indica que, si se cumplen las encuestas y el Partido Popular gana las elecciones "lo que va a tener es una presión de los que más tienen y los que más ganan para hacer dos cosas".

"La primera será eliminar el impuesto de sucesiones, y la segunda, reducir notoriamente o eliminar el impuesto de patrimonio", explica, "de tal manera que nos encontraremos que los que más tienen o ganan, en lugar de pagar más, van a pagar menos".

El economista expone que en Reino Unido se realizó una encuesta en junio de 2024 en la que un 41% de los encuestados consideraba que se debían subir los impuestos para tener más servicios públicos. "Pero", añade, "los británicos dicen, como hemos oído también a los españoles, que hay que mejorar la gestión de los servicios públicos porque pagar más sin mejorar la gestión, muchos no lo ven claro".

Bernardos explica que, en Reino Unido, Margaret Thatcher redujo el presupuesto para sanidad y, además, privatizó los ferrocarriles. "Lo que nos hemos encontrado es que en el Reino Unido aquellos que pueden pagarse buenos servicios, porque tienen buena renta, les va muy bien", indica, "pero aquellos que no les va horroroso".

¿Subir los impuestos a las grandes fortunas?

Marina Valdés plantea al profesor de Economía si el subiría el impuesto a las grandes fortunas si él fuera ministro de Hacienda. "Esta cantinela de que a los ricos no le podemos subir los impuestos porque se escapan es otra mentira más de la derecha", afirma.

"Los ricos escapan de pagar impuestos porque les dejamos", expone, tajante", "ya que los tributos están diseñados para que ellos puedan eludir". Bernardos indica que se debería penalizar a todos aquellos que estén en Andorra cuando lleguen a nuestro país o presten servicios en España. "La técnica impositiva lo permite", apunta, "hasta ahora nadie lo ha querido hacer".

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