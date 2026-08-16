Un empresario responde a Alberto Garzón: "Prefiero ser un hijo de papá que un mantenido del Estado"

El exministro Alberto Garzón advierte en laSexta Xplica a aquellos que defienden las bajadas de impuestos generalizadas que "sin esos impuestos seríamos un país del tercer mundo". Un empresario le responde.

Los impuestos vuelven a ser el tema central de este debate de laSexta Xplica en el que participa Alberto Garzón. El exministro de Consumo deja claro en el programa de laSexta que "sirven fundamentalmente para financiar el bienestar de la sociedad", porque van destinados a "pagar los salarios a los profesores, los médicos, las infraestructuras y las pensiones". Además, añade que "sirven para reactivar la economía".

Garzón explica que en España hay una "aportación fiscal" del 37 %, "por debajo de la media de la Unión Europea" y por debajo de "países que tienen un bienestar mucho mayor, como es Finlandia". "Esto es muy sencillo: si tú quieres impuestos bajos vas a tener servicios y países como los del Tercer Mundo", advierte.

Si nos quisiéramos parecer más a países como Noruega, Finlandia o Suecia, "los primeros en educación, con mejores pensiones y mejor industria tecnológica", los impuestos "tienen que ser más altos". "No es una cuestión de justicia, sino de eficiencia económica", sentencia. Es por ello que opina que quien quiera bajar los impuestos se está "equivocando económicamente sobre el camino a seguir".

"Que algunos hayamos ido a la universidad es gracias a que existe un sistema público que permite que los hijos de la clase trabajadora podamos ir, porque si hubiera sido privada, mis padres no hubieran podido pagarla. Tus padres, a lo mejor, sí", le dice a Jorge Branger, uno de los empresarios presentes en plató.

"Prefiero que me llamen 'niño de papá' que mantenido del Estado. Prefiero ser un pijo que un vago", le responde Branger.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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