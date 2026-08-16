Un empresario: "Trabajo 24/7 365 días al año. Si tengo que pedir disculpas por ganar dinero ya es lo que faltaba"

"Lo que tengo, me lo he trabajado yo", defiende José Luis Azañón en el debate de laSexta Xplica frente a quienes culpan a los empresarios de que los sueldos sean tan bajos.

El empresario José Luis Azañón aclara en laSexta Xplica que él no ha "heredado nada". "Lo que tengo -mucho, poco o regular- me lo he trabajado yo", dice con orgullo, para después afirmar que trabaja, como cualquier otro empresario "24/7 365 días al año". "Si tengo que pedir disculpas por ganar dinero ya es lo que faltaba", se queja.

Azañón no está en contra de pagar impuestos, pero asegura que sí que le gustaría "tener una administración pública" más eficiente. "Una no, muchas", le corrige la sindicalista Afra Blanco. Él no tendría problemas en invertir más si hiciera falta, afirma, pero cree que hay que hacerlo "justificadamente".

"Hay una sensación generalizada en la sociedad de que el dinero que aportamos a esa caja pública no está bien gestionado ni gastado, que no está optimizado ese gasto", comenta. La activista María González le recuerda que gran parte de ese dinero está en manos de las Comunidades Autónomas. "De 17 que hay, en 14 gobiernan el PP y Vox", añade.

El empresario pone un ejemplo para ilustrar su teoría: "Para construir viviendas hay 52 figuras impositivas en todo el proceso de construcción. Esas 52 figuras impositivas con su carga son las que hacen también que la vivienda suba"

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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