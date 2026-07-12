María González, activista, al borde de las lágrimas: "Esta semana me he comido desahucios de personas de 50 años"

María González confronta a los rentistas presentes en el plató de laSexta Xplica y les llama "especuladores": "¿Quién está poniendo el precio del alquiler a 1.600 euros?".

María González no puede contener la emoción al hablar en laSexta Xplica de la complicada semana que ha tenido que afrontar, presenciando el desahucio de personas de 50 años "que están en la calle". "No tenían 20 años", recalca. "Vamos a quitar ya la palabra 'jóvenes' de este problema", solicita.

La activista señala que "sí que hay una lucha entre inquilinos y caseros". "Que no vengan aquí diciendo que no han roto un plato. Lo personal es político", señala después de escuchar hablar a una casera que niega que exista este conflicto.

"¿Quién está poniendo el precio del alquiler a 1.600 euros?", pregunta de manera retórica. "¿Es el Estado? No, lo están poniendo ustedes. Dejen de echarle la culpa a quienes no tienen nada que ver. Son ustedes, lo están poniendo a 1.600 euros y la gente no puede pagar", denuncia.

Para ella, solo hay una solución: hacer una huelga de alquileres. "Hay que dejarles de pagar y ocupar las viviendas", asegura, para después señalar que también hay "gente buena" y que tras su intervención en otro programa de laSexta Xplica la llamaron por teléfono para ofrecerle un piso en el centro de Madrid por 600 euros. "Hay gente buena, lo que pasa es que ustedes son unos especuladores", lanza a los caseros presentes en plató.

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