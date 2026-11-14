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En la huelga general

Serafín Giraldo, sobre el uso del gas contra un sintecho: "Está justificado, se podría haber usado un medio más lesivo"

El inspector jefe, en laSexta Xplica, ha expresado que "probablemente la orden era la de despejar toda la plaza".

La Policía gasea a un sintecho

El inspector jefe Serafín Giraldo ha estado en laSexta Xplica para analizar el operativo policial desplegado en la huelga general del 11 de noviembre. En concreto, ha hablado del gaseo de la Policía a un sintecho. "Posiblemente existe una orden de despejar toda la plaza", ha indicado.

"Vamos a hacer primero una crítica social. Esa persona seguramente siga durmiendo en esa esquina", ha expuesto para comenzar su intervención.

En ese sentido, ha justificado la medida policial: "Sí, está justificado. El criterio por el que optaron mis compañeros fue rociar un poco de gas. Podrían haber usado un medio más lesivo".

"El protocolo con este gas es identificar a quien lo usa y a los policías que están con él, al igual que a los testigos. Si alguien quiere denunciar puede hacerlo mediante documento oficial", ha expresado.

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