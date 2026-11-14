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Ve ganando a los 'populares'

Chicote: "Si el PP y Vox no sacan mínimo 185 diputados que cierren la sede y tiren la llave el Manzanares"

El periodista, en laSexta Xplica, ve "aguantando bien" al PSOE y augura el futuro de Feijóo de no llegar a la Moncloa: "Si no es presidente ni me planteo que siga".

Javier Chicote, en laSexta Xplica

Javier Chicote ha estado en laSexta Xplica para analizar, entre otras cosas, la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. En sus palabras, el periodista afirma que él espera un PP como el partido más votado pero deja un matiz.

"Si el PP y Vox no suman mínimo 185 diputados en estas circunstancias que cierren las sedes y tiren las llaves al Manzanares", ha dicho.

A su juicio, esta es la última oportunidad para Feijóo de ser presidente: "Si no lo es ni me planteo que siga".

En su análisis, además, ha hablado de que hay gente en el PP de Madrid "preocupada" por el ascenso de Vox y ve al PSOE "aguantando bien": "Solo con lo de Ceuta y los accidentes ferroviarios lo normal es que su resultado fuera vergonzoso".

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