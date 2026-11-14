Cancelado el acto de Lula da Silva y Pedro Sánchez este lunes en Madrid: se mantiene el encuentro institucional

Sí, pero... Fuentes del PSOE confirman a laSexta que el brasileño, que también ha cancelado este fin de semana sus discursos agendados, sufre afonía.

Lula da Silva, presidente de Brasil, ha cancelado el acto electoral que estaba previsto que iba a mantener junto con Pedro Sánchez este lunes en Madrid, según han confirmado fuentes socialistas a laSexta.

El presidente brasileño ha cancelado este fin de semana los discursos que tenía previsto dar en la Cumbre del Clima (COP) que se celebra en Antalya (Turquía) debido a unos problemas de garganta que le han dejado afónico.

Pedro Sánchez se ha referido en varias ocasiones a la victoria de Lula da Silva frente a Flàvio Bolsonaro como un ejemplo de lo que puede ocurrir en España con el propio PSOE frente al bloque de la derecha y ambos líderes mantienen una buena relación entre llos.

Pese a ello, de momento sí se mantiene la reunión bilateral prevista también este lunes en el Palacio de la Moncloa en la que se abordarán las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Esta se trata de la primera visita que el presidente brasileño realiza a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre, en una remontada histórica.

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