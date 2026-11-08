La entrevista completa a Gabriel Rufián en laSexta Xplica: "Hay esperanza, pero necesitamos a un PSOE exigido"

¿Qué ha dicho? El cabeza de lista de ERC a las elecciones ha señalado que "hay que tratar a la gente como adultos" y hablar de otros aspectos como "los precios de la carne o del pescado fresco".

Gabriel Rufián ha charlado con laSexta Xplica pocos minutos antes de dar un mitin junto a Irene Montero este sábado. Una conversación antes de las elecciones generales del 29-N en el que ha aseverado que hay "esperanza" para la izquierda, pero que se necesita a un PSOE "exigido".

Una declaración que ha realizado a raíz de la victoria de Lula en Brasil o la derrota republicana en las 'midterms' en Estados Unidos, señalando que hay un "camino" que se puede recorrer. Ahora bien, hablando de otros temas.

"Hablar de vivienda, hablar de transporte, hablar de comida para todos, también los precios de la carne, del pescado fresco. Creo que esto realmente es de lo que tenemos que hablar y asumir, decirle, tratar a la gente como adultos, en muchos casos hemos fracasado".

Para Rufián, "hay mucha clase trabajadora que se cree que el culpable de su precariedad es el último que ha llegado en lugar de mirar para arriba" porque "es muy difícil mirar para arriba": "Entonces creo que eso es lo que tenemos que decir y creo que hay esperanza. Ahora, necesitamos a un PSOE exigido"

"Por ejemplo, el aceite, ahora han retirado el aceite de los supermercados porque ha bajado. Pues cuando llevaba alarma, te decían que frieras con agua. Pues ya está, porque al PSOE le cuesta mucho", ha concluido.

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