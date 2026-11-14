Escolar tilda de "insoportable" el discurso de Ayuso: "Está a punto de convertir a Alvise en un estadista"

En sus palabras, ha apelado al PP tras la forma de expresarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Estaría bien que dijeran que ya basta".

Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', ha estado en laSexta Xplica para analizar el discurso de Isabel Díaz Ayuso. En sus palabras, el periodista ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está a punto de convertir a Alvise Pérez en un estadista".

"Este tipo de discursos que hemos normalizado habrá que decir algún día que ya basta. Lo de la garrapata, lo de las sauna con final feliz... Es insoportable", ha expuesto.

En ese sentido, ha apelado al PP: "Estaría bien que dijeran que ya basta. Esto no es el PP. Quiero pensar que esto no es el PP".

"Se están equivocando de estrategia electoral. Dan por segura la victoria de PP y Vox, como en 2023. Este discurso que ya no se puede distinguir del de Alvise, que él tiene días más tranquilos, movilizan a la izquierda", ha afirmado.

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