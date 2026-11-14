Nerviosos, calmados y hasta combativos: los cuatro perfiles (y también los tonos) del primer debate de campaña en laSexta

El contexto Los enfrentamientos entre Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox) fueron una máxima ante un Carlos Cuerpo (PSOE) que fue con el dato por delante y un Juan Bravo (PP) que intentó mostrar las vergüenzas del Gobierno.

El primer debate de la campaña electoral en laSexta, moderado por Ana Pastor, reunió a cuatro figuras políticas: Pablo Bustinduy (Frente Amplio), José María Figaredo (Vox), Carlos Cuerpo (PSOE) y Juan Bravo (PP). Bustinduy destacó por su confrontación directa con la derecha, especialmente con Figaredo, a quien acusó de usar un lenguaje inadecuado sobre inmigración. Figaredo, por su parte, centró su discurso en criticar la política migratoria del Gobierno. Carlos Cuerpo defendió la gestión de Pedro Sánchez, mientras que Juan Bravo cuestionó las cifras económicas presentadas. El debate fue intenso, con momentos de tensión y combatividad.

El primer debate de la campaña electoral prometía y no dejó indiferente a nadie. El espacio dirigido y moderado por Ana Pastor que se emitió este viernes en laSexta mostró a cuatro perfiles muy diversos. Pablo Bustinduy (Frente Amplio), José María Figaredo (Vox), Carlos Cuerpo (PSOE) y Juan Bravo (PP) sacaron todas las armas posibles ante los argumentos contrarios.

Aunque si hay alguien que decidió entrar en el cara a cara en este debate fue Bustinduy. El actual ministro de Consumo y representante de Frente Amplio no dudó en poner en la diana a los representantes de la derecha, a los que apeló directamente. "A ver, okupas, comunismo, que han cantado bingo", le espetaba con ironía a Figaredo, aunque primero tuvo para Bravo.

"Señor Bravo, cita usted los fondos europeos y que el Partido Popular fue a Bruselas a pedir que no nos los dieran. Entonces, qué curiosa forma de patriotismo esa", aseveraba también con sorna. Aunque el blando de sus iras (y de sus caras) fue el representante de Vox.

"No voy a debatir de inmigración con alguien que llamó a cazar migrantes", dijo Bustinduy claro. Una acusación que hizo a Figaredo entonar una suerte de 'mea culpa', pero a medias. "En cuanto a lo de cazar, le reconozco que probablemente no fue la mejor palabra", afirmó. Eso sí, nada de pedir disculpas, todo a su manera. "Lo utilicé en un contexto de la invasión de Ceuta que ustedes han promovido", lanzó.

Porque si el blanco de la ira de Bustinduy era el ultra, el de este, sin duda, fue llana y simplemente la migración. Todo giraba en torno a "esa inmigración masiva que el Gobierno está promoviendo". Su mensaje fue claro: culpar de los problemas de España al que viene de fuera para evitare preguntas incómodas.

"Quiero preguntarle a Figaredo si la revalorización del IPC para las pensiones ¿sí o no?", lanzaba Ana Pastor. Y silencio.

"No se ponga nervioso, señor Cuerpo"

En el otro lado, el ministro y vicepresidente Cuerpo fue el encargado de defender la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. También en cuanto a la crisis ferroviaria tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda. "Adif era uno de los principales beneficiarios del plan de recuperación", decía.

Calmado y con con el dato por delante, eso sí, entrado en el cuerpo a cuerpo (nunca mejor dicho) con el representante del PP. "Hoy el salario medio está en unos 30.000 euros cuando dentro de dos legislaturas estemos en 50.000 euros", espetaba Bravo ante el asombro de Cuerpo. "¡Pero cómo!", le preguntaba.

Y es que Bravo, en su lucha contra el dato, intentó mostrar las vergüenzas del Gobierno par finalmente lanzar la típica coletilla para desestabilizar al contrincante: "No se ponga nervioso, señor Cuerpo".

Nerviosos, calmados y hasta combativos... hubo de todo, incluso intensidad, en este primer debate de campaña en la Sexta.

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