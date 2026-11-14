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"Pega un tufazo a machismo que alucinas": Afra Blanco, tajante sobre las críticas a Begoña Gómez

La sindicalista ha puesto al juez Peinado en el foco y afirma que hay magistrados "que tienen alfombra roja para hacer persecución judicial y política".

Afra Blanco, en laSexta Xplica

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para expresar su opinión con respecto a Begoña Gómez y a las críticas que está recibiendo por participar en actos de campaña. "Esto pega un tufazo a machismo que alucinas", ha afirmado.

"Quien decide quién habla en nombre del PSOE es el PSOE, al igual que con el PP y con Vox", ha expuesto.

En ese sentido, ha puesto en el foco al juez Peinado: "Hay jueces que persiguen. El juez Peinado se ha ido a Moncloa a preguntar al marido de Begoña Gómez si es el marido de Begoña Gómez".

"Hay jueces con la capacidad y la alfombra roja para ejercer la persecución judicial y política", ha dicho.

Volviendo a Begoña Gómez, ha sido clara: "Se la evalúa el cómo habla pero no he visto hacerlo en otros casos. No veo que se evalúen y los estudios de políticos que tenemos".

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