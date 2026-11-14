Jon Echevarría, tras el ataque en Hernani: "En el País Vasco no se puede hacer política en libertad si defiendes al PP"

En laSexta Xplica, el número uno del PP por Guipúzcoa ha hablado de lo sucedido y afirma que en el País Vasco "solo por ser del Partido Popular estás sometido a una violencia extrema".

Jon Echevarría, número uno del PP en Guipúzcoa, ha estado en laSexta Xplica para hablar del ataque que han sufrido en Hernani. "En el País Vasco no se puede hacer política en libertad si defiendes abiertamente al Partido Popular", ha dicho.

"Solo por ser del PP ya estás sometido a una violencia extrema", ha afirmado, anunciando que con los 'populares' "esa España donde te apedrean por defender tus ideas se va a acabar": "Vamos a aplicar mano dura contra los violentos y contra los que delinquen con la cara tapada".

Echevarría, en ese sentido, ha hablado de "grupos organizados" y confirma que van a denunciar lo sucedido: "Unos compañeros ya han estado en comisaría".

El 'popular', por su parte, ha explicado cómo ha sido todo: "Había compañeros del PP en la zona y al bajarme han empezado a tirarnos huevos, petardos y piedras".

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